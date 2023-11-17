الثلاثاء المقبل "نازلين الانتخابات" ندوة بإعلام عين شمس

تنظم كلية الإعلام بجامعة عين شمس الثلاثاء المقبل ندوة تحت عنوان (نازلين الانتخابات) وذلك بالتعاون مع حملة مجلة حواء في المدارس والجامعات.

تفاصيل الندوة

وتستضيف الندوة الصحفية سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء،واللواء محمد الشهاوى مستشار كلية القادة والأركان، والدكتورة أمال إبراهيم خبير التنمية البشرية والدكتورة هالة يسرى عضو المجلس القومى للمرأة.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الندوة الحادية عشرة صباحا بالقاعة الرئيسية بكلية الإعلام جامعة عين شمس تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وإشراف الدكتورة دينا أبو زيد وكيل كلية الإعلام ومدير المركز الإعلامي بالجامعة.