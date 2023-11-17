السفينة EDFU تصل ميناء سفاجا وعلى متنها 63 الف طن قمح رومانى

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم الجمعة أنها شهدت نشاطا في حركة الملاحة البحرية وحركة تداول البضائع حيث بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 76000 طن بضائع عامة ومتنوعة و674 شاحنةبضائع و131 سيارة ، وشملت حركة الواردات 69000 طن بضائع عامةومتنوعةو 384 شاحنة بضائع و112 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع عامةومتنوعة و 290 شاحنةبضائع و19 سيارة .

حيث يستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية و السفينة EDFU وعلى متنها 63 الف طن قمح روماني حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغ الشحنة و شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة امل ومغادرة السفينتين دليلة وبوسيدون اكسبريس ،

كما شهد ميناء نويبع البحرى تداول 1982 طن بضائع عامةومتنوعة و172 شاحنة بضائع وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي ايلة و اور و كوين نفرتيتي .



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1160 راكبا بموانيها .

وفي اطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الاقتصاد الوطني وحرص الحكومة المصرية على دعم الصادرات المصرية وتعليمات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع، أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تحقيق تداول مقداره 490 الف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر سبتمبر الماضي وحققت الصادرات تداول 335 الف طن بنسبة زيادة 117% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 155 الف طن .



حيث شهد ميناء سفاجا تداول 315 الف طن بضائع بكمية صادر 188 الف بنسبة زيادة 22% عن الواردات التي سجلت 127 الف طن، كما شهد ميناء نويبع تداول 67 الف بكمية صادر49 الف بنسبة زيادة 172% عن الواردات التي سجلت 18 الف طن ، بينما شهد ميناء السويس تداول 32 الف طن بضائع بكمية صادر 22 الف بنسبة زيادة 120% عن الواردات التي سجلت 10 آلاف طن ، فيما تم تصدير 76 الف طن فوسفات من ميناء ابوالغصون والحمراوين .



ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة والعمل على زيادة معدلات التداول وتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي وضرورة توفير معدات حديثة لعمليات الشحن والتفريغ وعمالة مدربة لتقليل الزمن المستغرق فى ذلك للوصول لمعدلات التداول العالمية لإنهاء اجراءات الشاحنات .