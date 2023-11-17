تفاصيل واقعة التعدي علي طالبة وإصابتها بجروح في دار السلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات واقعة مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، لسيدة بشأن تعرض نجلتها الضرب وإصابتها بجروح ،وتبين أن الواقعة حدثت بمنطقة دار السلام وتم إلقاء القبض على المتهم مرتكب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

بداية الواقعة كانت عقب رصد منشور بمقطعى فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنان إستغاثة إحدى السيدات من تعدى شخص على نجلتها محدثاً لها إصابات بالغة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة دارالسلام من (طالبة، عامل "مصابان بجروح بأماكن متفرقة بالجسم " مقيمان بدائرة القسم)، بتضررهما من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالتعدى عليهما بالضرب، وإحداث إصابتهما المنوه عنها بسبب خلافات سابقة بينهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.