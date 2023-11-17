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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مران الزمالك.. عبد الله جمعة يواصل التأهيل

عبد الله جمعة لاعب
عبد الله جمعة لاعب الزمالك

أدى عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجيمانيزيوم داخل النادي صباح اليوم الجمعة على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

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وقرر الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة وضع برنامج تأهيلي خاص للاعب بعد شكواه من الإصابة بكدمة في الركبة خلال الفترة الأخيرة. 

كما خاض سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال في ظل معاناته من الإصابة بشد في العضلة الأمامية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

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