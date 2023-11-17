الدكتورة فاتن أبو طالب قائماً بعمل عميد كلية طب الأسنان جامعة طنطا

أصدر الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا قرارًا بتكليف الدكتورة فاتن أحمد صديق أبو طالب، الأستاذ بقسم الإستعاضة الصناعية بكلية طب الأسنان للقيام بأعمال عميد كلية طب الأسنان بالجامعة.

حصلت الدكتوره فاتن أبو طالب، على بكالوريوس (طب وجراحة الفم والاسنان) - (جامعة طنطا) - بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف - عام 1989، ودرجة ماجستير الاستعاضة الصناعية) - (جامعة طنطا) - عام 1994، ودرجة الدكتوراه فى ذات التخصص من (جامعة طنطا) - عام 1998.

تدرجت في الوظائف العلمية، طبيب مقيم في 1991،‏ معيد فى 1994، ‏مدرس مساعد 1995، مدرس في 1998 ، أستاذ مساعد في 2013، لتحصل على الأستاذية في 2018، وعينت وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب فى عام ٢٠٢١ حتى الان.