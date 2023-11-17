الشباب والرياضة تعلن عن فتح باب الالتحاق بمعسكرات البرنامج التأهيلي للنشء

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء - الإدارة العامة للبرامج والأنشطة عن فتح باب الالتحاق بمعسكرات البرنامج التأهيلي للنشء بأهمية تنظيم الوقت، تحت شعار "تيك تك"، في نسخته الثالثة في محافظات( الإسكندرية ، بورسعيد ، الأقصر) .



ويهدف البرنامج إلى حسن استغلال الوقت لدى النشء بما يصب في صالح الفرد والمجتمع، ويساهم في نمو شخصياتهم، وتحسين مهاراتهم ، وإتساع مداركهم ، وتطوير نشاطهم العقلي، وإكتشاف وتقدير ذاتهم من خلال أنشطة البرنامج .

وتتضمن معسكرات إدارة وتنظيم الوقت ورش عمل جماعية، مسابقات تفاعلية متنوعة تبرز أهمية الوقت لدى النشء، وتنمية مهاراتهم الشخصية من خلال أنشطة فردية وجماعية، وألعاب مختلفة لتوصيل هدف البرنامج بشكل تفاعلي.

ويشترط للالتحاق بالمعسكر أن تكون المرحلة العمرية للمتقدم من 12 عام إلى 16 عام، والالتزام بشروط العامة للمعسكر، لم يسبق له حضور المعسكر من قبل، التقديم متاح للنشء من جميع محافظات مصر .

ويمون آخر موعد للتقديم بالأستمارة يوم الخميس ٢٣ نوفمبر 2023 في الساعة 9 مساء.

وسيتم الإعلان عن أسماء المقبولين علي الصفحة الوزارة وصفحة البرنامج ، والتقديم من خلال الرابط التالي:-

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJtmIwxoKSnbf7FRjuB1huFH4Wy7JZgiSlUNYu7fjFwSCx0g/viewform



