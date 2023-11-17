ضبط ٣٠ طن ملح غير محتفظ بخواصه بالقليوبية

تمكنت أجهزة الرقابة والأغذية يمديرية الصحة بالقليوبية من ضبط 1000 كيس ملح منتهي الصلاحية، و30 طن ملح غير محتفظ بخواصه، بالخانكة، ضمن جهود الحملة التي شنها المديرية بناءً على توجيهات الدكتور حمودة عيد الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، وتحت إشراف الدكتورة فاطمة عبدالمنعم، مدير عام الطب الوقائي.

أوضح بيان مديرية الصحة بالقليوبية ان إدارة الأغذية بالمديرية، بالتعاون مع مكتب الأغذية بالخانكة، شنت حملة تفتيشية على إحدى المنشآت الغذائية بوسط الزراعات بالخانكة، حيث جرى ضبط

50 بالتة ملح طعام بكل بالتة 20 كيسًا باجمالي 1000 كيس منتهي الصلاحية، حيث ينتهي تاريخ الصلاحية في شهر سبتمبر سنة 2023

كما تمكنت الحملة من ضبط 1200 شيكارة ملح طعام متحجر وعليه أتربة ومعرض للأمطار وفي مكان غير مرخص وغير مستوفي للاشتراطات الصحية المطلوبة، بإجمالي وزن 30 طنًا.

أضاف البيان، أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر بالمضبوطات وعرض المحضر على النيابة العامة للنظر والتصرف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات الموجودة بالمنشأة.

جاءت الحملة برئاسة الدكتور محمد علي، مدير الأغذية بالقليوبية، وسامي رجب، مراقب عام الأغذية بالقليوبية، وعضوية شريف الغرياني، مراقب أول الأغذية بالخانكة، ومفتشي الأغذية أيمن عاطف وعبدالكريم يوسف وأسامة ناصر وصلاح فام ومحمد حمدي.