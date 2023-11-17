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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أكاديمية مصر للطيران للتدريب تنجح في تجديد إعتماد وكالة الإتحاد الأوروبي لسلامة الطيران

أكاديمية مصر للطيران
أكاديمية مصر للطيران للتدريب

نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في تجديد إعتماد وكالة الإتحاد الأوروبي لسلامة الطيران " إيازا " لجهاز الطيران التمثيلي :

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A320 (neo /ceo)
هذا وقد أشاد وفد الوكالة الأوروبية بكفاءة جهاز الطيران التمثيلي و ما يتم عليه من أعمال صيانة و تحديث و كذلك مراجعات الجودة ليظل الجهاز متوافقا مع أحدث التشريعات المحلية و الدولية.
كما أثنى وفد الوكالة على ما تلقاه من دعم و توفير لكل متطلبات تيسير عملية التفتيش.
الجدير بالذكر أن الجهاز يوفر التدريب للسادة الطيارين على أحدث الطرازات العاملة بأسطول شركة مصر للطيران للخطوط.

وقد أشاد السيد الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب بالجهد المبذول من السادة مهندسي الإدارة العامة للجودة و الإدارة العامة للطيران التمثيلي.

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