الجمعة 17 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

تفاصيل صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي

صالون أوبرا الإسكندرية
صالون أوبرا الإسكندرية

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، أمسية لصالون أوبرا الإسكندرية الثقافى تحت عنوان (الفن حياة) تنظمها الادارة العامة للنشاط الثقافى والفكرى، بمناسبة اليوم العالمى للفن الاسلامى.

يستضيف الصالون، عدد من كبار التشكليين هم الدكتور مصطفى عبد المعطى ، هويدا السباعى ، أحمد الباز وتديره الدكتورة صفية القباني نقيب التشكيليين وذلك في السابعة مساء الإثنين 20 نوفمبر على مسرح سيد درويش " اوبرا إسكندرية ".

تتناول الامسية نماذج من اشكال الفن الاسلامى الى جانب تاثير الفنون على اوجه الحياه ودورها فى الارتقاء بالوجدان الجمعى كما يتم مناقشة عدد من الصور الابداعية التى تمتزج بالممارسات اليومية للافراد.

جدير بالذكر أن اليوم العالمى للفن الإسلامى احتفال يقام في الثامن عشر من نوفمبر ، اقره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) عام 2019 بعد توصية  من مجلسها التنفيذي بإقرار الاقتراح الذي تقدمت به مملكة البحرين بتخصيص يوم للفن الإسلامي تعزيزًا للإرث الفني والتوعية بأنواعه فى الوقت الحاضر.

مواد متعلقة

حكاية روحي فيك.. تفاصيل الحلقة الآخيرة

"زينهم".. قصة وأبطال المسلسل قبل انطلاق عرضه

"بطن الحوت".. التفاصيل الكاملة للمسلسل قبل انطلاق عرضه

مسرحية "الكأس الأخيرة" ثاني عروض المعهد فى الطليعة" هذا الموعد

"العميل صفر".. إيرادات الفيلم في شباك التذاكر أمس

حسن الرداد يتبرع بإيراد أول أسبوع لفيلم "بولوموندو" لصالح أهالي غزة

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي .. تعرف على العروض المصرية المشاركة في المسابقات

عرض الليلة الكبيرة بأوبرا دمنهور بمناسبة يوم الطفل العالمي
الجريدة الورقية