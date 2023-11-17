النيابة تنتدب المعمل الجنائي في حريق محل أحذية أسفل عقار بالجيزة

أمرت النيابة العامة بندب لجنة من المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق الذي اندلع داخل محل أحذية أسفل عقار بشارع البصراوي في الجيزة.

شب حريق داخل محل أحذية بمنطقة إمبابة شمال الجيزة، اليوم الجمعة،و تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بشارع البصراوي.

ودفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لقطاع الإطفاء والإنقاذ البري تنسيقًا مع مأمور القسم.

وبالفحص والتقنين تبين نشوب حريق داخل محل أحذية أسفل عقار مكون من 7 أدوار، ويحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران للسيطرة على مصدرها دون وقوع إصابات.

وفي واقعة آخرى قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات تخصص في الإتجار بالنقد الأجنبي.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط 3 أشخاص بقنا بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بقنا.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث.

وكانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا قيام 3 أشخاص مقيمين بقنا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").. وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين بسرقة 12 شاشة كمبيوتر من داخل إحدى الجهات الحكومية بدائرة مركز شرطة أطفيح 4 أيام على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجه إليه.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط عامل وسائق لقيامهما بسرقة (12 شاشة كمبيوتر) من داخل إحدى الجهات الحكومية بدائرة مركز شرطة أطفيح.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وكاميرات المراقبة في محيط المنطقة لبيان تفاصيل ملابسات الواقعة.

وكان قد تمكن قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط عامل وسائق لقيامهما بسرقة (12 شاشة كمبيوتر) من داخل إحدى الجهات الحكومية بدائرة مركز شرطة أطفيح.