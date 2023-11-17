قوات الاحتلال تعتدي على المصلين وتمنعهم من دخول المسجد الأقصى (فيديو)

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين عند باب الأسباط ومنعتهم من الدخول لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وأظهر مقطع فيديو متداول تكدس الفلسطينيين أمام باب الأسباط للدخول إلى المسجد الأقصى للصلاة، لكن أوقفهم جنود الاحتلال وضربوهم بالعصى واللكم لمنعهم من الدخول.

الحرب تدخل اليوم الـ42

وتدخل الحرب على غزة لليوم الـ42 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على القطاع، منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر، بعد تنفيذ المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

وبحسب أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 11500 شهيد، بينهم أكثر من 8 آلاف طفل وسيدة، بالإضافة إلى 29 ألف جريح.

نتنياهو يعترف بعدم العثور على محتجزين في مستشفى الشفاء

فيما اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن قوات جيش الاحتلال لم تعثر على محتجزين إسرائيليين في مستشفى الشفاء، قائلًا إنه كانت لديهم "مؤشرات قوية" بشأن وجود عدد من المحتجزين في مجمع الشفاء الطبي لكنهم لم يكونوا هناك.

وقال نتنياهو في مقابلة مع "سي بي إس إيفيننغ نيوز" الأميركية "كان لدينا مؤشرات قوية بأن المحتجزين موجودون في مجمع الشفاء، وهذا أحد أسباب دخولنا المستشفى".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، للمذيعة نورا أودونيل، قائلا "لو كانوا هناك لتم إخراجهم".

ولفت نتنياهو إلى أن حكومته تملك "معلومات استخباراتية بشأن المحتجزين"، ولكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأن ذلك.