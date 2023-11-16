البورصة تربح 16 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

ارتفع أداء مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الخميس نهاية تعاملات الاسبوع بصورة جماعية مدفوعة من المستثمرين الأجانب والعرب.

ربح رأس المال السوقي للأسهم على 16.1مليار جنيه ، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.648.5 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1% ليصل إلى مستوي 24383نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى4865 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 6159نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 16 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين وسط تداولات 19 مليار جنيه بسبب تنفيذ صفقة استحواذ الشركة الاماراتية على الشرقية ايسترن كومباني.