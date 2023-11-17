ضبط مواد مخدرة بقيمة نصف مليون جنيه بالقليوبية

القت مباحث القليوبية القبض على 3 اشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية لقيامهم بالاتجار فى المخدرات بمنطقة القناطر الخيرية وضبط بحوزتهم كميات من المخدرات تقدر بنحو مليون جنية وتم التحفظ علي المضبوطات وتولت النيابة التحقيق .

وردت معلومات سرية لرئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية تفيد قيام 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية فى محافظة القليوبية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها مُتخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

تم عرض المعلومات على مديرية امن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث توصل الى ان المتهمين لاثنين منهم معلومات جنائية ويحوزون اسلحة نارية وبيضا وفى احد الاكمنه تمكنت قوة امنية من القبض على المتهمين وبحوزتهم 9,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش وعدد 4000 قرص عقار مخدر و عدد 2500 قرص مخدر و عدد من طلقات الخرطوش و سلاح أبيض وميزان حساس و مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى وبمواجهتهم بالمضبوطات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1,100,000 وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .