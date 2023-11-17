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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مها أحمد تريند والسر في "خدامات"

مها أحمد
مها أحمد

تصدر اسم النجمة مها أحمد مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، إذ ظهرت النجمة من خلال فيديو لايف عبر برنامج الفيديوهات الشهير "تيك توك"، وصدمت كل جمهورها بعد انتشار الفيديو على جميع صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة.

 

إذ انفعلت الفنانة مها أحمد  بشكل لا يليق بنجوميتها على الهواء مباشرًا، وتلفظت بالفاظ خارجة، وذلك خلال بث مباشر شاركها فيه النجم هادي خفاجة وشقيقة فادي على برنامج الـ "تيك توك".

صورة من الفيديو المباشر لـ مها أحمد مه هادي خفاجة وشقيقة فادي 

وقالت مها أحمد خلال البث المباشر: "يا خدمات بطلوا كفاية ..أي  خدامة هتفتح بوقها بالشبشب، وأنا قعدتي دي عشان المصلحة واحدة..إحنا عملنا اللي علينا ورينا آخركم أيه يابعدة".

ولن تتكفى مها أحمد بذلك، بل طلبت من الفنان فادي وشقيقة هادي غلق التعليقات بعد سيل من الشتائم والسب، وصفة متابعيها بأنهم خدامات.

وصفتهن بالخادمات.. مها أحمد تدخل فى نوبة غضب وتسب متابعين على تيك توك
مها أحمد 

ويذكر أن شاركت النجمة مها أحمد في مسلسل "الليلة الكبيرة" الذي تم عرضه في شهرإبريل الماضي . 

مسلسل "الليلة كبيرة" من تأليف ورشة حروف (إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض) ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم النجمة  هالة فاخر، محسن منصور، حجاج عبدالعظيم ،إسماعيل فرغلى ،مها أحمد ،محمد طعيمة ،عبدالرحمن ظاظا ،لؤي شوكت وأحمد التهامي ،محمد يوركا ،زينة منصور ،حمدي هيكل ،مصطفى يوسف ،محمد السعدني ،محمد حزين ،مراد فكري صادق ،نشوى بلال ،ساندي مراد ومنى جاد ،هشام شرف ،محمود فايز وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن وإخراج وسام المدني ومخرج منفذ عبدالرحمن شرف.

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مها أحمد 

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