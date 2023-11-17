إسعاد يونس في قائمة عيد الفطر2024 بـ "تيتا زوزو"

تستعد النجمة الكبيرة إسعاد يونس لتصوير دورها في فليمها الجديد الذي يحمل عنوان مبدئي "تيتا زوزو" ، العمل في إطار إجتماعي كوميدي لايت،ومن المفترض أن ينافس في ماراثون عيد الفطر المقبل 2024.

وكشفت الشركة المنتجة ، أن يتم في الوقت الجاري جلسات تحضرية مع مخرجة العمل شرين عادل لاستكمال باقي فريق النجوم المشاركين، وذلك لبدأ التصوير في آخر ديسمبر المقبل ، العمل من تأليف محمد عبد العزيز.

إسعاد يونس

ومن المعروف أن تنتظر النجمة الكبيرة إسعاد يونس لطرح فيلمها الجديد "عصابة عظيمة " مع كوكبة كبيرة من النجوم والشباب، ومن إخراج وائل حسان، ومن المقرر عرض العمل في موسم رأس العام الميلادي الجديد.

وتجسد النجمة الكبير إسعاد يونس خلال فيلمها الجديد والدة الفنان كريم عفيفي، وتظهر لـ أول مرة بشخصية سيدة كفيفة، الفيلم في إطار كوميدي تشويقي.

حيث تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول سيدة كفيفة تجسد شخصيتها إسعاد يونس، وتقرر تشكيل عصابة مع نجلها كريم عفيفي الذي يتورط في مشكلات عديدة تحاول والدته حلها، فيما تظهر رنا رئيس بدور خادمة ضمن الأحداث، وتقدم فرح الزاهد شخصية زوجة كريم.

إسعاد يونس

نبذة عن إسعاد يونس

اسمها بالكامل إسعاد حامد جمال الدين يونس، الشهيرة بإسعاد يونس ولدت في القاهرة في 12 إبريل 1950 لأب يعمل طيار حربي ثم صحفيا في مؤسسة "روز اليوسف" تخرجت إسعاد يونس من معهد الإرشاد السياحي 1972، وقررت التقدم لامتحانات الإذاعة المصرية وبالفعل نجحت وأصبحت مذيعة ومعدة في إذاعة "الشرق الأوسط".

ثم دخلت المجال التمثيلي وعملت في العديد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية والسينمائية، قامت بتأليف المسلسل بكيزة وزغلول والذي لاقى نجاح عالمي غير مسبوق بالاشتراك مع الفنانة سهير البابلي كما قامت بكتابة السيناريو والحوار لنفس القصة لتكون فيلما سينمائيًا باسم ليلة القبض على بكيزة وزغلول، كونت شركة للإنتاج السينمائي، كما تشارك منذ عام 2014 بتقديم برنامج صاحبة السعادة.