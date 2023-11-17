زلزال بقوة 7.2 درجة يهز الفلبين

ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر قبالة منطقة "مينداناو الجنوبية" في الفلبين، اليوم الجمعة، حسب ما أفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، فيما حذرت السلطات المحلية من أضرار محتملة.

وأضاف المعهد - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 30 كيلومترا جنوب غرب منطقة "سارانجاني" في مقاطعة "دافاو الغربية"، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وكان زلزال عنيف بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر، هز شمال الفلبين الشهر الماضي، وفق ما أعلنت السلطات.

ونقلت وكالة الأنباء الفلبينية الحكومية عن معهد الفلبين لعلم البراكين والزلازل قوله، إن الزلزال وقع في بلدة كالايان بمقاطعة كاغايان.

الزلزال الذي كان مركزه على بعد 22 كيلومترا شمال غرب جزيرة دالوبيري، ضرب المنطقة حوالي الساعة 11.35 صباحا بالتوقيت المحلي (03:35 ت.غ).

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو خسائر في الأرواح.



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