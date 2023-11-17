ليلة سقوط الكبار..البرازيل والأرجنتين تسقط في تصفيات المونديال

فشل منتخب البرازيل والأرجنتين في تحقيق الانتصار خلال مباراتهما الماضية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.





سقط منتخب الارجنتين أمام الأوروجواي بهدف نظيف، فيما خسرت البرازيل أمام كولومبيا بهدفين لهدف.



خسر منتخب راقصي التانجو أمام الأوروجواني بهدفين نظيفين سجلهما رونالد أراوخو، ونونيز، فيما سقطت البرازيل أمام كولومبيا بعد طوفان لويس دياز الذي حول تأخرمنتخب بلاده في النتيجة إلى فوز بهدفين لهدف بتوقيع نجم ليفربول.



موقف راقصو التانجو والسامبا



تجمد رصيد منتخب الأرجنتين عند 12 نقطة، فيما رفع الأوروجواي برصيده إلى 10 نقاط في وصافة المجموعة، فيما رفع منتخب كولومبيا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث فيما توقف رصيد البرازيل عند 7 نقاط في المركز الخامس.