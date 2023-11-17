عاجل
بيان عاجل من النقل بشأن اقتحام مزلقان السكة الحديد أو السير عكس عاجل .. ضغوط مصر نجحت في زيادة حجم المساعدات إلى غزة
الجمعة 17 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ليلة سقوط الكبار..البرازيل والأرجنتين تسقط في تصفيات المونديال

البرازيل والأرجنتين
البرازيل والأرجنتين

فشل منتخب  البرازيل والأرجنتين في تحقيق الانتصار خلال مباراتهما الماضية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. 

txt

ليلة سقوط الكبار..البرازيل والأرجنتين تسقط في تصفيات المونديال

txt

مدرب منتخب البرازيل يبحث عن بديل نيمار



سقط منتخب الارجنتين أمام الأوروجواي بهدف نظيف، فيما خسرت البرازيل أمام كولومبيا بهدفين لهدف.

خسر منتخب راقصي التانجو أمام الأوروجواني بهدفين نظيفين سجلهما رونالد أراوخو، ونونيز، فيما سقطت البرازيل أمام كولومبيا بعد طوفان لويس دياز الذي حول تأخرمنتخب بلاده في النتيجة إلى فوز بهدفين لهدف بتوقيع نجم ليفربول.
 

موقف راقصو التانجو والسامبا
 

تجمد رصيد منتخب الأرجنتين عند 12 نقطة، فيما رفع الأوروجواي برصيده إلى 10 نقاط في وصافة المجموعة، فيما رفع منتخب كولومبيا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث فيما توقف رصيد البرازيل عند 7 نقاط في المركز الخامس.

 

مواد متعلقة

ليلة سقوط الكبار..البرازيل والأرجنتين تسقط في تصفيات المونديال

مشاهدة مباراة البرازيل وكولومبيا بث مباشر في تصفيات كأس العالم

مدرب منتخب البرازيل يبحث عن بديل نيمار

البرازيل تكتسح كاليدونيا.. نتائج مباريات اليوم في كأس العالم تحت 17 عاما

سيدات كندا يتفوقن على البرازيل وألمانيا تهزم منغوليا في مونديال الطائرة البارالمبية
الجريدة الورقية