عاجل
بيان عاجل من النقل بشأن اقتحام مزلقان السكة الحديد أو السير عكس عاجل .. ضغوط مصر نجحت في زيادة حجم المساعدات إلى غزة
الجمعة 17 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مفاجأة فى أسعار الدولار اليوم الجمعة

سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار اليوم … كشف البنك المركزي عن سعر الدولار اليوم الجمعة 17-11-2023، في البنوك الحكومية والمحلية، بحسب آخر تحديث قبل العطلة الأسبوعية، حيث يشهد استقرارا ، وتراوح ما بين 30.85 جنيه إلى 30.95 جنيه.

txt

موعد مباراة إنجلترا ومالطة بتصفيات اليورو 2024

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار اليوم اليوم الجمعة 17-11-2023 داخل البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار اليوم، داخل البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

أما سعر الدولار اليوم الجمعة 17-11-2023 داخل مصرف أبوظبي الإسلامي فبلغ 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية بلغ 30.85 جنيه للشراء، وسعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة 

سعر الدولار اليوم الجمعة 17-11-2023 في بنك القاهرة، وصل إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، وللبيع 30.84 جنيه.

مواد متعلقة

موعد مباراة إنجلترا ومالطة بتصفيات اليورو 2024

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة

التربية والتعليم تطلق حوارًا مجتمعيًا بالتعاون مع منظمة اليونيسكو حول قضية الأمية

خبير علاقات دولية: مصر تقوم بدور ريادي ومحوري لحل القضية الفلسطينية (فيديو)

إصابة 16 مواطنًا إثر حادث سير بالطريق الصحراوي في البحيرة
الجريدة الورقية