تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء أعمال تنفيذ طرق جديدة داخل منطقة مثلث الأمل، وربطها بالطرق والمحاور السريعة لتنمية تلك المنطقة، لافتاً في هذا الصدد إلى أن منطقة مثلث الأمل تعدُ امتداداً لمدينة القاهرة الجديدة، وتسهم في خلق مجتمع عمراني متكامل جديد بمساحة حوالي 4800 فدان بمدينة القاهرة الجديدة.

وأكد وزير الإسكان، ضرورة المتابعة الدورية لمشروعات الطرق والمرافق والخدمات بمدينة القاهرة الجديدة بشكل عام، وتلك المنطقة بشكل خاص بما يُسهم في سرعة تنميتها، بجانب الاهتمام بتحسين الخدمات لسكان المدينة وروادها.

أعمال قطع وشق الطرق بمثلث الأمل

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم البدء في أعمال قطع وشق الطرق بمثلث الأمل، حيث تقع المنطقة بموقع متميز بين طريق العين السخنة الجديد، والطريق الأوسطى، بجانب قربها من العاصمة الإدارية الجديدة.

وزير الإسكان يُتابع بدء أعمال طرق جديدة بمنطقة مثلث الأمل بالقاهرة الجديدة

وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي، إلى أنه سبق تنفيذ طريق آخر بمثلث الأمل بطول 5.3 كم، وتم ربطه بمحور الطريق الأوسطي " امتداد شارع التسعين الجنوبي "، وذلك لربط المدينة بمثلث الأمل لتنمية المنطقة، وجذب الاستثمارات إليها.

وأفاد رئيس الجهاز بأنه تم تحويل مسارات بعض الخطوط لتعارضها مع الأعمال الصناعية بالطريق وتشمل المرافق (خط 100مم مياه معالجة – خط 900 مم مياه عذبة - خط 1500 مم انحدار مثلث الأمل)، وكذلك تركيب عدَّايات قطر 2.5 متر لتنفيذ خطوط بداخلها قطر 1800مم.