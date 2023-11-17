ختام البرنامج التدريبى للاخصائيين الاجتماعيين بالتأمين الصحي بالشرقية

اختتم فرع التأمين الصحي بالشرقية، فاعليات البرنامج التدريبى للاخصائيين الاجتماعيين بوحدات فرع المحافظة المختلفة "الفرع، المناطق، المستشفيات، العيادات"، والذي كان بعنوان « دور الاخصائى الاجتماعى المؤثر فى ظل التحول الرقمى».

واستمر البرنامح التدريبي لمدة ثلاثة أيام، بحضور 34 متدرب،

وذلك تم من خلال إدارة التدريب بالفرع، تحت إشراف الدكتور أحمد الأحمدي مدير الإدارة، بالتعاون مع إدارة خدمة المواطنين بالفرع بقيادة سحر صلاح الدين مديرة الادارة.

وحضر الحفل الختامي الذي عقد بقاعة التدريب بمستشفى المبرة للتامين الصحى بالزقازيق، كل من: الدكتور رضا الديب مدير عام فرع الشرقية، ومحمد زينهم مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين برئاسة الهيئة، بتوزيع شهادات نجاح الدورة التدريبية للأخصائين الاجتماعيين، وذلك بعد اجتيازهم الاختبار الخاص بالبرنامج التدريبي.