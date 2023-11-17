خبير علاقات دولية: مصر تقوم بدور ريادي ومحوري لحل القضية الفلسطينية (فيديو)

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن الرئيس السيسي دائمًا ما يوجه مؤسسات الدولة بالوقوف خلف الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن مصر تسعى إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة من خلال سياستها الرشيدة والحكيمة التي تتفق مع القوانين الدولية، وهو بمثابة دور ريادي ومحوري لحل القضية الفلسطينية.

الدولة المصرية:

أضاف "فارس"، خلال مداخلة هاتفية أذاعتها فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن مصر لم تتأخر أبدًا عن تقديم يد العون لمن يحتاجها، وهذه هي السمة الرئيسية في شخصية الدولة المصرية.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن استهداف مراكز الرعاية الصحية في قطاع غزة هو هدف أساسي لإسرائيل من أجل تهجير أهل شمال القطاع.

الرأي العام الإسرائيلي:

ونوه إلى أن اقتحام المستشفيات هو عمل مجرم، ولذلك قامت إسرائيل بتهيئة الرأي العام الإسرائيلي والدولي من خلال نشر فكرة أن عناصر المقاومة لها أنفاق تحت هذه المستشفيات.

وشدد أستاذ العلاقات الدولية، على أن مصر هي عاصمة الإنسانية العربية والدولية، حيث تسعى لرفع الحصار عن قطاع غزة وتقديم الخدمات كافة التي يحتاجها القطاع.