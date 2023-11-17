محمد سعد خارج نطاق السينما لحين شعار آخر والسر "الوسيط "

أعلن النجم الكوميدي محمد سعد عن تأجيل فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان" الوسيط "، ورفع لافتة لحين إشعار آخر، على الرغم من عمل جميع التحضيرات الأولية للفيلم.

وأشارسعد إلى سبب تأجيل فيلم "الوسيط" انشغاله بعمل سنيمائي جديد، ويكون في إطار استعراضي كوميدي، وسيعلن عنه في القريب العاجل، مؤكدًا إلى أن العمل سيكون مفاجأة للجمهور.

محمد سعد

ويذكر أن النجم محمد سعد غائب عن السينما المصرية منذ 4 سنوات ، إذ شارك سعد في آخر أفلامه السينمائية فيلم الكنز"مع النجم محمد رمضان" في عام 2019، وشارك في البطولة كل من أحمد حاتم، هند صبري، أمينة خليل ،أحمد رزق، العمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.

وفي نفس العام شارك سعد في بطولة فيلم محمد حسين ، مع النجم الراحل سمير صبري ، ومي سليم ، وفريال يوسف، وعد كبير من النجوم.

محمد سعد

اما عن الجانب الدرامي فقط شارك النجم محمد سعد في الماراثون الرمضاني الماضي عام 2023، بمسلسل إكسلانس" مع كوكبة كبيرة من نجوم الكوميديا، وكان أبرزهم أحمد فتحي، ويزو، الراحل مصطفي درويش، النجمة القديرة شيرين،حسام داغر، هو من تأليف ورشة بلاك هاوس وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه ،حول الحناوي الشهير بلقب "إكسلانس" ويتورط مع عصابة تتاجر في تهريب الأثار، وتتطور الأحداث بعد ذلك .