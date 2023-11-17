بعد طلاقها من أحمد فهمي ..أول عرض زواج لـ"هنا الزاهد"

عرض النجم الكويتي أحمد النجار الزواج على النجمة هنا الزاهد، فور إعلانها طلاقها من النجم أحمد فهمي أمس الأربعاء.

إذ علق النجم الكويتي أحمد النجار على خبر هنا الزاهد عندما أعلنت انفصالها عن النجم أحمد فهمي ،قائلا:" وأنا موجود إن شاء الله" مع وضع بعض الوجوه التعبيرية الضاحكة، ودون أن يبين قصده بالمزاح أو بالجد.

وقد أعلنت النجمة هنا الزاهد عبر خاصية ستوري عبر حسابها الرمسي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" إنستجرام" خبر انفصالها عن النجم أحمد فهمي، إذ كتبت هنا الزاهد قائلة:" الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

ويذكر أن تزوج الثنائي النجمة هنا الزاهد والنجم أحمد فهمي في عام 2019، بعد قصة حب قصيرة، وتعاون الثنائي في العديد من الأعمال الفنية، وكان أبرزها مسلسل الواد سيد الشحات، بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن، ومن إخراج أحمد الجندى وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وتدور الأحداث في قالب كوميدي، وكان من فئة الـ30 حلقة .

قصة مستر إكس

تدور قصة وأحداث فيلم "مستر إكس" في إطار من الكوميديا الاجتماعية حول فكرة الـxالسابق أو الحبيب السابق لكل شخص والذي يتمثل في الفنان أحمد فهمي وتحدث بينه وبين أبطال العمل العديد من المفارقات والأحداث الهامة.

أفيش فيلم مستر إكس

هنا الزاهد تلعب خلال الأحداث شخصية محامية ودفعتها ظروفها لترك مهنة المحاماة وتلتقى أحمد فهمى وتحدث بينهما العديد من المواقف والمفارقات الكوميدي.

أبطال مستر إكس

فيلم مستر إكس بطولة فيلم "مستر إكس"كل من الفنان أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، محمود حافظ، صبري فواز، محمد أنور، عمرو يوسف، مصطفى خاطر، والفيلم من تأليف أماني التونسي، سيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.

أحمد النجار ممثل كويتي، من مواليد 29 يونيو عام 1982، ومن أشهر أعماله، مسلسل امرأة مفقودة في عام 2015، ومسلسل من حقي أحب في عام 2019، ومسلسل جمان في عام 2019، ومسلسل أمينة حاف في عام 2021.