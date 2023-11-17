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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

"بطن الحوت".. التفاصيل الكاملة للمسلسل قبل انطلاق عرضه

مسلسل بطن الحوت
مسلسل بطن الحوت

يستعد صناع مسلسل "بطن الحوت"، لانطلاق العرض يوم الخميس الموافق 23 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك عبر منصة شاهد الإلكترونية.

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وكانت طرحت منصة شاهد، البوسترات الدعائية لمسلسل "بطن الحوت"، والبرومو التشويقي للعمل، وأظهر الصراع بين الشقيقين محمد فراج وباسم سمرة.

 

وتدور أحداث تدور أحداث مسلسل "بطن الحوت"، حول رجل يعمل في صناعة الفخار، ثم يضطر بطريقة ما للتعاون مع الجماعات السلفية المتطرفة ويدخل في صراعات عدة وتتصاعد الأحداث.

 

مسلسل بطن الحوت، بطولة باسم سمرة، محمد فراج، عصام عمر، أسماء أبو اليزيد، عبدالعزيز مخيون، سماح أنور، بسمة، يوسف عثمان، تامر حبيب، هاجر السراج، تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.

 

آخر أعمال الفنان باسم سمرة

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان باسم سمرة، فيلم "البعبع"، ينتمي لنوعية الأكشن الكوميدي، وتدور أحداثه حول رجل عصابة يخرج من السجن ليفاجأ بأنه لديه طفين بنت وولد، ثم يتورط في سرقة آثار ليهربا سويًا وتحدث بينهم مفارقات، فالعمل ينتمي لنوعية الأكشن الكوميدي.

 

 الفيلم بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبدالعظيم، محمد محمود، هشام الشاذلي وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبدالخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

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