قصة قابيل وهابيل .. تعرف على أبطال مسلسل بطن الحوت (صور)

أطلقت إحدى المنصات الإلكترونية، البوسترات الرسمية لمسلسل بطن الحوت، بطولة الفنان محمد فراج وباسم سمرة، والمقرر أن يعرض خلال الأسابيع القليلة القادمة.

يشارك في بطولة مسلسل بطن الحوت، كلٍ من الفنان محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، يوسف عثمان، حسام الحسيني، بسمة، تامر حبيب، زينب غريب، حسن أبو الروس، عصام عمر، أحمد فهمي، ترنيم هاني، سارو شديد وغيرهم.

مسلسل بطن الحوت

وتدور أحداث مسلسل بطن الحوت، في إطار 15 حلقة، ويشمل معالجة حديثة لقصة قابيل وهابيل ويدور حول صانع فخار (محمد فراج) يصاب بصدمة عصبية بعد مقتل صديقه المقرب على يد باسم سمرة، فيجد نفسه في حالة من التشدد تصل به للتطرف الديني وإدارة امبراطورية تجارة مخدرات.

ويجسد محمد فراج خلال الأحداث، شخصية صانع فخار يصاب بصدمة عصبية بعد مقتل صديقه المقرب، وتقدم سماح أنور دور والدته وتجمعه قصة حب بـ آية عبد الرازق، ملكة جمال مصر لعام 2019.

مسلسل بطن الحوت

ويلعب الفنان باسم سمرة، دور زوج أسماء أبو اليزيد، وله ابنتين من تمثيل زينب غريب وترنيم هاني، الذي يتسبب في مقتل صديق محمد فراج.

آخر أعمال محمد فراج

من الجدير بالذكر أن يعرض للفنان محمد فراج، خلال هذه الفترة فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي، ويشاركه البطولة مجموعة من النجوم، ومن بينهم: نيللي كريم، بيومي فؤاد، طه دسوقي وغيرهم من الفنانين.

فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي

تفاصيل فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي

تدور أحداث فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي، في إطار كوميدي، حول شاب ينضم لفريق كرة قدم للمكفوفين، ويفوز في خداع كل من حوله، وضم في بطولة العمل كلا من: محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، طه دسوقي، والعمل من تأليف وإخراج عمر هلال.

يذكر أن الفنان محمد فراج، شارك في الماراثون الرمضاني الماضي، خلال مسلسل “حرب”، وشاركه بطولته النجم أحمد السقا، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.

مسلسل بطن الحوت

مسلسل بطن الحوت