تفاصيل اجتماع الخطيب مع شركة الأهلي لكرة القدم
عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المشرف العام على الكرة، اجتماعًا مطولًا مع شركة الأهلي لكرة القدم، برئاسة المهندس عدلي القيعي، وعضوية خالد عبد القادر، وبحضور أمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي، ناقش خلال الاجتماع الكثير من الملفات التي سبق أن كلف الشركة بإنجازها خلال الفترة الماضية.
تفاصيل الاجتماع
كما جاء في الاجتماع مناقشة الاستعدادات للمرحلة القادمة، وما تشهده من احتياجات خاصة بقطاع الكرة سواء على صعيد الأكاديميات أو الناشئين أو الفريق الأول، والذي استحوذ على النصيب الأكبر من الوقت، بهدف توفير ما يتناسب مع التحديات التي يخوضها خلال الفترة القادمة.