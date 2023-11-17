استقرار في أسعار الفواكه والخضروات بأسواق قنا اليوم الجمعة

تنشر الوفد قائمة بأسعار الفواكه والخضروات بمحافظة قنا، اليوم الجمعة، نستهلها بأسعار الفاكهة، فقد سجل كيلو الجوافة 10 جنيهات للكيلو، وبلغ كيلو الموز الـ 10 جنيهات، وتراوح سعر التين 15 جنيها للكيلو، وسجل سعر كيلو البلح ما بين المجمد 40 جنيها للكيلو، وسجل كيلو العنب 10جنيها للكيلو، وسجل سعر كيلو التفاح 25جنيها والبرتقال 10 جنيهات هو الاخر وبلغ كيلو الكومثره 20 جنيها للكيلو، وستقر سعر الرمان عند حاجز 10 جنيهات للكيلو .

ثانيا الخضراوات فقد سجل سعر كيلو البصل 15جنيها، والطماطم اليوم 10 جنيهات، فى حين بلغ كيلو البطاطس 18 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الخيار الـ 10 جنيهات هو الاخر ، وسجلت أسعار الكوسة الـ 10 جنيهات، فيما استقر سعر كيلو الفلفل الأخضر عند حدود الـ 10 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الملوخية الخضراء والمجففه منها ما بين 7 و10 جنيهات للكيلو، واستقر سعر الليمون 10 جنيهات.

كما استقرت البامية فى حدود الـ 20 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو الثوم فى حدود 15 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الـ5 جنيهاً للكيلو الواحد و3 كيلو بـ 10 جنيهات منها.