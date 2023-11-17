رئيس بايرن ميونيخ: لدينا خطة للهروب من سيطرة السعودية على الصفقات

علق أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني على السيطرة الكبيرة من جانب أندية الدوري السعودي على الصفقات والميركاتو العالمي، والذي يؤثر على الأندية الاوروبية مؤخرًا ويجعلها تخسر أسماء كبيرة بسبب أموال الخليج.

رئيس بايرن ميونيخ: هناك اصرار سعودي للسيطرة على كرة القدم

وقال رئيس نادي بايرن ميونيخ أن كرة القدم الأوروبية تواجه تحدي كبير في ظل القوة المالية التي تمتلكها أندية السعودية، مشيرًا إلى أنهم مصممون حقا على السيطرة على كرة القدم العالمية.

تابع أولي هونيس أنه ستكون هناك منافسة قوية خلال السنوات المقبلة بين أندية السعودية والدوريات الأوربية على الصفقات، وستكون أقوى من التي قامت بها اندية الدوري الصيني في وقت سابق.

أضاف رئيس بايرن ميونيخ: "كنا نظن ان منافسينا في انجلترا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا فقط، لكن الأمور تغيرت الآن بشكل كبير وفجأة ظهرت السعودية.

رئيس بايرن ميونيخ: سننجو بفضل مواهبنا

اختتم رئيس نادي بايرن ميونيخ ان العملاق البافاري يستطيع النجاة من التحديات التي يواجهها مؤخرًا وبسهولة، ليس فقط بسبب العامل المادي لكن من خلال المواهب ومراكز تدريب العناصر الشابة في الفريق، والتي سيكون لها دور كبير في إخراج جيل قادر على حصد البطولات.