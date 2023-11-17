علماء يكتشفون طريقة للوقاية من قصر النظر

ووفقا للعلماء الأمريكيين، فإن المراهقين الذين نادرا ما يتعرضون لأشعة الشمس معرضون لخطر الإصابة بقصر النظر في المستقبل.

اتضح أن شدة الأشعة فوق البنفسجية التي تؤثر على جسم شاب لها تأثير كبير على حالة الجهاز البصري.

شارك في المراقبة حوالي 370 شخصًا يعانون من قصر النظر وأكثر من 2.7 ألف شخص يتمتعون برؤية 100٪. وكان متوسط عمر الأشخاص 65 عامًا.

قام العلماء بجمع عينات دم من المتطوعين، وفحصوا الدم لمعرفة كمية فيتامين د، ثم اكتشفوا حالة الرؤية. اتضح أن زيادة تركيز فيتامين د يقلل من احتمالية الإصابة بقصر النظر.

كما تم استطلاع آراء المتطوعين حول تعليمهم ونظامهم الغذائي ومقدار الوقت الذي يقضونه في الشمس في سن المراهقة.

وتبين أن أولئك الذين تعرضوا بشكل متكرر للأشعة فوق البنفسجية كانوا أقل عرضة للإصابة بقصر النظر.