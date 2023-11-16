كشف ملابسات سرقة سيارة ومساومة صاحبها على دفع أموال

في واقعة مؤسفة،، لجأت سيدة وزوجة لحيلة شيطانية، وقاموا بسرقة سيارة أحد المواطنين في منطقة المقطم بالقاهرة ومساومته علي دفع مبالغ مالية مقابل استرجاع السيارة ،ونجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة والقت القبض علي المتهمين وإعادة السيارة المسروقة لصاحبها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة كانت بورود بلاغ لأجهزة الامن من احد الاشخاص ،مفاده سرقة سيارته ومساومته علي دفع أموال مقابل عودة السيارة له ،وتمكنت الأجهزة الامنية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط إحدى السيدات وزوجها، بدائرة قسم شرطة المقطم لقيامهما بالإستيلاء على سيارة ملك أحد الأشخاص ومساومته على إسترجاعها.

وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والسيارة واتهمهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.