بن لادن.. حبل غسيل ينهي حياة رجل أشعل صراع الحضارات بقداحة برجي أمريكا

تحل اليوم الذكرى الـ 22 على أحداث 11 سبتمبر من عام 2001؛ إذ استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة أربع طائرات نقل مدني تجارية، تقودها أربع فرق تابعة لتنظيم القاعدة، وُجِهت لتصطدم بأهداف محددة، وقد نجحت ثلاث منها في ذلك، بينما سقطت الرابعة بعد أن استطاع ركّاب الطائرة السيطرة عليها من يد الخاطفين لتغيير اتجاهها، ما أدّى إلى سقوطها وانفجارها في نطاق أراضي ولاية بنسيلفانيا.



وتسببت الأحداث في مقتل 2977 شخصًا إضافة إلى 19 من إرهابيي تنظيم القاعدة المسؤولين عن خطف الطائرات، إضافة لآلاف الجرحى والمصابين بأمراض جراء استنشاق دخان الحرائق والأبخرة السامة، وكان الحادث بأوامر من أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة، الذي أشعلت فعلته النار في العالمين العربي والإسلامي وولدت حروبًا وأيقظت صراع الحضارات بين الغرب والعالم الإسلامي الذي تم نسيانه بسبب الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي.

اتهم بن لادن بتدبير أحداث سبتمبر

خسارة لأمريكا:

اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، قال إن أميركا خسرت الكثير فى أحداث 11 سبتمبر بمنهاتن بالولايات المتحدة الأمريكية، 4 طائرات، و2979 قتيلًا وآلاف الجرحى والمصابين نتيجة الاختناق، علاوة على إنهاء حياة 19 إرهابيًا منضمين لتنظيم القاعدة.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على شاشة قناة صدى البلد، أن تنظيم القاعدة الذي ترأسه أسامة بن لادن هو من تسبب في أحداث تفجير برجي مركز التجارة العالمي، رفقة أيمن الظواهري الذي تم اغتياله في 2022.

مجمع بن لادن حيث قتل بن لادن

نهاية بحبل غسيل:

ولفت فرج إلى أن ضربة أحداث 11 سبتمبر تسببت في كراهية للمسلمين لمدة عامين متتاليين بعد الحادث الإرهابي، منوهًا إلى أن ضرب وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) كان بمثابة كارثة للأمريكان، متسائلًا: أين كانت المخابرات الأمريكية والدفاع الجوي والقوات الجوية الأمريكية.

وبشأن التخلص من بن لادن، لفت إلى أن تولى ليون بانتيا وزارة الدفاع الأمريكية، وكانت مهمته التخلص من بن لادن، وبالفعل تم التخلص منه من خلال صهره ومعلومات مخابراتية وتم التأكد من مجمع بن لادن الذي يعيش فيه من خلال حبل الغسيل الذي نشر عليه ملابسه حيث كان يعيش مع نسائه الأربع وأولاده، وذلك في عهد الرئيس باراك أوباما.

واستكمل: “عقب الحادث اتبعت أمريكا سبل تنسيق عمليات مقاومة الإرهاب، وتبادل المعلومات مع الدول الأخرى في المنطقة، باستخدام أقمار الساتلايت في القضاء على الجماعات الإرهابية”.

مقتل أسامة بن لادن:

وقُتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة فجر الإثنين 14 جمادى الأولى الموافق 2 مايو 2011 في أبوت آباد الواقعة على بعد 120 كم عن إسلام آباد في عملية اقتحام أشرفت عليها وكالة الاستخبارات الأمريكية ونفذها الجيش الأمريكي واستغرقت 40 دقيقة.

وحدثت الواقعة إثر مداهمة قوات السيلز لمجمع سكني كان يقيم به مع زوجاته وأبنائه، ودار رحى اشتباك بين بن لادن ورجاله وبين القوات الأمريكية المصحوبة بعناصر من الاستخبارات الباكستانية ونجم الاشتباك عن مصرعه بطلقة في رأسه، وقد تمكن المدافعون من إسقاط إحدى المروحيات الأربع التي هاجمت المنزل.