إصابة ٥ أشخاص في حريق كرفان بجسر السويس

إصابة 5 أشخاص، في حريق نشب داخل كرفان أمام محطة بنزين شيل بشارع جسر السويس، التابع لقسم شرطة السلام وذلك إثر انفجار أسطوانة غاز.

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق؛ لمنع امتداده في الأماكن المجاورة وإحكام السيطرة عليه.



وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقت قوات الحماية المدنية، بلاغا؛ يفيد بحريق داخل كرفان أمام محطة بنزين شيل بشارع جسر السويس التابع لقسم السلام، وعلى الفور انتقلت رجال الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق نشب بسبب أسطوانة غاز؛ ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بحروق.