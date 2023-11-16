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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

يسرا اللوزي تعلن خروجها من الماراثون الرمضاني 2024

يسرا اللوزي
يسرا اللوزي

نفت النجمة يسرا اللوزي كل ما أثير حول مشاركتها في الماراثون الرمضاني المقبل لعام2024، من خلال مسلسل المداح الجزء الرابع،وذلك بعد نجاحها في الجزء الثالث، الذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي2023

وأشارت النجمة يسرا اللوزي، إلى أنها مازالت تبحث عن عمل جيد، تشارك به خلال الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024.

تضامن كبير مع الفنانة يسرا اللوزي بعد التنمر على ابنتها - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
 يسرا اللوزي

ويذكر أن شاركت النجمة يسرا اللوزي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “جميلة” مع النجمة ريهام حجاج ،عبير صبري ،سوسن بدر ،أحمد وفيق، هاني هادى وعدد كبير من النجوم ،العمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

كما شاركت في مسلسل المداح "أسطورة العشق" ،العمل كان بطولة النجم حمادة هلال، هبة مجدي ،دينا عبد العزيز، لوسي، محمد رياض ،خالد سرحان ،محمد رياض، العمل من تأليف امين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد سمير فرج.

يسرا اللوزي تستمر في "فرتيجو" وتنتهي من "خطوط حمرا" - فن - الوطن
 يسرا اللوزي

وفي سياق آخر تواصل الفنانة يسرا اللوزي، دعمها للقضية الفلسطينية والدفاع عنها، والتعبير عن غضبها واستياءها لما يحدث للفلسطينيين بقطاع غزة.

ونشرت على حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تطالب بها جمهورها عدم اعتياد المشهد، وعدم التوقف عن دعم القضية الفلسطينية وأهالي غزة، وهذا الموقف ليس الأول، فهي تدعم القضية وتستمر في دعمها منذ بداية الأحداث أكتوبر الماضي.

وتفاعل جمهور يسرا على ما تنشره من صور وكلام، بالدعاء والكثير من التعليقات، والتي تحمل نفس الدعم والمطالبة بعدم السكوت وعدم اعتياد المشهد.

العاصمة | يسرا اللوزي ل«العاصمة»: تجمعني صداقة ب ريهام حجاج وسعيدة بالعمل معها في «جميلة»
 يسرا اللوزي

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