جثمان في المخزن ومأساة "الابن العاق".. كواليس 3 جرائم بشعة هزت الرأي العام

شهدت القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية عدة جرائم قتل مختلفة بمناطق السلام والمطرية وحلمية الزيتون ، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجناه في كل واقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.



كان من ضمن الجرائم الدامية البشعة واقعة قتل انهاء حياة رجل عجوز علي يد نجله الذي تجردمن كافة معاني والإنسانية والادمية ، قتل والده المسن بعدمت تعدي عليه بالضرب ب"العكاز" حتي سقط من بين يدي نجله جثة هامدة.

تلقى قسم شرطة الزيتون بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل أحد العقارات بدائرة قسم الشرطة، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة صاحب الشقة «محمود.ع»، في العقد السابع من العمر، وخلال الفحص تبين أن الجثة في حالة تعفن ، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

كشفت التحريات أن المتهم تشاجر مع والده بسبب رفض المجني عليه إعطائه مبلغ مالي فأقدم المتهم على قتله داخل المنزل.

وأضافت التحريات أن المجني عليه كان موظفًا وخرج على المعاش، إذ إنه كان يتحرك بصعوبة، فاقدم ابنه على ضربه بعصا «العكاز» حتى الموت.

وشهدت منطقة المطرية شرق القاهرة واقعة بشعة ،حيث أقدمت ربة منزل على قتل صديقتها والتخلص من جثتها بإلقائها داخل مخزن ،بسب خلافات مالية بينهما ،وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الجريمة وألقت القبض على القاتلة

تفاصيل الواقعة كانت بلاغ لأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من الأهالى بوجود جثة لسيدة داخل مخزن بدائرة قسم شرطة المطرية، انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة سيدة مهشمة الراس وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقتها حيث كانت المتهمة اقترضت من الضحية 3 آلاف جنية وعندما طالبتها بسدادها قررت المتهمة التخلص منها.

وأضافت التحريات أن المتهمة استغلت تواجد الضحية داخل مخزن وتسللت اليه وقامت بضربها بميزان على رأسها ثم استلت قطعة حديد وهشمت رأسها ولاذت بالفرار ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة.

شهدت مدينة السلام شرق القاهرة، واقعة بشعة ، قتل عاطل نجل زوجته (طفل)، وذلك بعد تعديه عليه وضربه وتعذيبه البشع، حتى فارق الضخية الحياة متأثرا بجروحه.

تفاصيل الجريمة كانت بورود إشارة للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات ،باستقبالها جثة طفل يدعى معتز يبلغ من العمر 5 سنوات وبه آثار تعذيب، به كدمات وسحجات متفرقة ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السلام ، وبإجراء الفخص والاخري تبين من التحريات الأولية أن المتهم بإنهاء حياة الصغير، عاطل عمره 32 عاما وهو الزوج الثاني لوالدة الطفل المجني عليه، وتم التحفظ على المتهم وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأخطرت النيابة العامة التي أجرت معاينتها ومناظرتها الجثة المجني عليه وكلفت الطب الشرعي بإجراء التشريح وإعداد تقرير بأسباب الوفاة.