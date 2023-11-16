تعليم فرشوط تحرز مراكز متقدمة في المسابقات الرياضية

أحرزت إدارة فرشوط التعليمية المركز الاول في مسابقة ألعاب القوى التي نظمتها الإدارة العامة للتربية الرياضية للمرحلة الابتدائية بنين سباق العدو ٥٠متر وسباق الوثب الطويل على مستوى محافظة قنا وتحقيق الارقام التأهيلية فى السباقين والصعود للمشاركة في مسابقات الجمهورية .

وأوضح عبدالرسول صقر مدير عام ادارة فرشوط التعليمية ان الطلاب الفائزين هما ايمن عبداللطيف ومحمود ابو المجد وعبدالرحمن محمد ومحمود مصطفي مشيراً إلى أن الطلاب الفائزين بمدارس محمد محمود ابوعليو الابتدائية ومدرسة نجع الشيخ الشرقاوى الابتدائية ومدرسة ناصر نجع شاهين الابتدائية المشتركة.

من جانبه قدم الدكتور محمد السيد التهنئة للطلبة الفائزين على هذا التميز والأداء المشرف، مؤكداً أهمية تفعيل دور الأنشطة التربوية والرياضية التي تهدف إلى غرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب موجهاً الشكر والتقدير لقيادات المديرية وفي مقدمتهم صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية وعبدالرسول صقر مدير عام ادارة فرشوط التعليمية وحسن عوض موجه عام التربية الرياضية واحمد عبدالراضى موجه اول التربية الرياضية بإدارة فرشوط التعليمية وجميع معلمى التربية الرياضية المشاركين فى المسابقة .