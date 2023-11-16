اجتماع لتفعيل دور المدرسة فى الوعي المجتمعي وقيم المواطنة بتعليم أبوتشت

عقد المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمالي قنا اليوم الخمبس ١٦ نوفمبر الجاري اجتماعا بمكتبه بديوان عام الإدارة مع مسؤولي قسم التدريب وذلك لتحديد آلية العمل لتنفيذ الحقبة التدريبة لتفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدي الطلاب في ضوء التحول الرقمي باستهداف مديري المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية والمعلمين والاخصائيين الاجتماعيين ورئيس مجلس امناء الإدارة وامين اتحاد الطلاب بالإدارة ، وذلك لتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب.

وأوضح مدير عام الإدارة ان الهدف من التدريب هو إكساب المشاركين المعارف والمهارات و الاتجاهات اللازمة لتفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعى المجتمعي وقيم المواطنة، لدى الطلاب فى ضوء التحول الرقمى ولإعداد جيل قادر، على إستخدام التكنولوجيا بمسؤولية ووعى ومواطنين مُدركين مسئولياتهم تجاه وطنهم.

وأضاف الدكتور عبدالرحمن منصور رئيس قسم التدريب ان فعاليات التدريب سوف تبدأ الأحد المقبل ١٩ نوفمبر وتستمر حتى الثلاثاء ٢١ نوفمبر الجاري، على أن تكون فاعليات اليوم الأول بعنوان الوعى والمواطنة، واليوم الثانى التربية الإيجابية، واليوم الثالث وضع خطة العمل.

وشدد قاصد على حصر أعداد المتدربين وتحديد اماكن القاعات وتجهيزها لاستقبال المستهدفين من التدريب وتذليل كافة العقبات التي تواجههم. ياتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بضرورة تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدي الطلاب.

جاء ذلك في حضور الدكتور عبدالرحمن منصور رئيس قسم التدريب وخليفه محمود وكيل قسم التدريب والمدربين المعتمدين وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام وحدادي صابر مسؤول الأمن.