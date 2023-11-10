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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

رنا رئيس تكتب اسمها في قائمة أبطال "انترفيو"

رنا رئيس
رنا رئيس

انضمت النجمة الشابة رنا رئيس منذ أيام لـ قائمة أبطال المسلسل الجديد بعنوان "انترفيو"، العمل من إخراج أحمد خالد أمين، ومن المفترض أن يتم عرضه على أحد المنصات الإلكترونية الشهيرة قريبًا.

وكشفت الشركة المنتجة على أن يتم في الوقت الجاري باقي التعاقدات مع فريق المسلسل، وذلك ليكون بدأ التصوير في آخر نوفمبر الجاري.

ويذكر أن ظهرت النجمة الشابة الصاعدة رنا رئيس كضيف شرف في مسلسل "نصي التاني"، بطولة علي ربيع، ومن تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح، وشارك في العمل كل من سلوى عثمان، محمد محمود، وسليمان عيد، واعتمد على ظهور العديد من ضيوف الشرف منهم وفاء عامر، ياسمين رئيس، رنا رئيس، ميرنا نور الدين، أسماء أبو اليزيد، وبسنت شوقي.

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وكان آخر أعمال رنا في الدراما مسلسل أزمة منتصف العمر، بطولة ريهام عبدالغفور وكريم فهمي ومن تأليف أيمن سليم وإخراج كريم العدل، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك فيه كل من رشدي الشامي، هند عبدالحليم، عمر السعيد.

وعلى مستوى السينما، انتهت النجمة رنا رئيس مؤخرًا من تصوير أكثر من عمل منهم عصابة عظيمة، بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبة، والعمل من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.

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وعرض لها مؤخرًا فيلم أولاد حريم كريم، بطولة مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، وتيام مصطفى قمر، تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، كما أنها تنتظر عرض فيلم المكلكعين، بطولة أحمد فتحي وبيومي فؤاد، وإلى الآن لم تعلن الشركة المنتجة عن موعد نهائي لعرض العمل.

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