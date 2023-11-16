تشكيل فرق إشرافية بإدارة قوص الصحية بقنا
عقد الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، إجتماعاً موسعا مع فريق إدارة قوص الصحية لبحث سبل دعم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمركز قوص.
جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية والدكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية والدكتور أحمد صبحي مدير إدارة قوص الصحية.
وخلال الإجتماع وجه الدكتور محمد بدران بإعادة توزيع الأطباء البشريين لضمان تغطية كافة الوحدات الصحية والتأكد من تواجد الفرق الطبية بكافة وحدات الإدارة.
ووجه بالمتابعة الدورية للوحدات الصحية من خلال فريق الإشراف بالإدارة لضمان إلتزام العاملين بالوحدات بتقديم الخدمة اللازمة للمترددين علي تلك الوحدات.
كما أكد بدران خلال الإجتماع علي ضرورة توافر أدوية الطوارئ بالوحدات الصحية والمستلزمات الطبية وتفعيل خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة والتي تقدم الرعاية لجميع أبناء قوص.
يأتي هذا في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بمتابعة الخدمات الطبية بكافة مراكز وقري المحافظة.