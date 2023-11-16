السودان يكتفي بالتعادل مع توجو في تصفيات كأس العالم

اكتفى منتخب السودان بنقطة التعادل من مواجهته الاولى في تصفيات كأس العالم عن القارة الافريقية بعد تعادله مع منتخب توجو بهدف لكل منتخب في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب شهداء فبراير بمدينة بني غازي الليبية ضمن مباريات المجموعة الثانية .

جاء الشوط الاول مثيرات بين المنتخبين حيث تقدم منتخب السودان بهدف من ركلة جزاء عن طريق محمد عيسى في الدقيقة ١٧ وتعادل كيفين دينكي لمنتخب توجو في الدقيقة ٤٣ .

في الشوط الثاني حاول كلا المنتخبين حصد النقاط الثلاث حيث دفع كل من الغاني كيفين ابياه مدرب منتخب السودان و البرتغالي باولو دوارتي مدرب منتخب توجو بكل اوراقهما لمحاولة تحقيق الفوز الذي يضمن فوزا افتتاحيا لكل من المنتخبين الا ان كل المحاولات باءت بالفشل لتنتهي المباراة بالتعادل ١ / ١ .

يذكر ان المجموعة الثانية للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية و كندا والمكسيك تضم الى جانب منتخبي السودان وتوجو كل من الكونغو الديمقراطية و موريتانيا و السنغال و جنوب السودان .

وكان منتخب الكونغو الديمقراطية قد افتتح مباريات المجموعة الثانية بالفوز على منتخب موريتانيا بهدفين مقابل لاشىء في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا بينما ستلاقي السنغال منتخب جنوب السودان على ملعب دميانادو بالعاصمة السنغالية داكار .

هذا وسيلاقي منتخب السودان منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الاحد المقبل على ملعب شهداء فبراير بمدينة بني غازي الليبية .