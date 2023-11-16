يوزعها على عملائه ..اعترافات المتهم بترويج مخدر "الإستروكس" في السلام

ألقت مباحث قسم شرطة السلام القبض على عاطل لقيامه بالاتجار في مخدر الإستروكس ،وأقر المتهم بممارسته لنشاطه الإجرامي وتوزيع المخدرات على عملائه من متعاطي المواد المخدرة،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



تفاصيل الواقعة كانت عندما ضبطت الأجهزة الأمنية (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة #السلام_ثان، وبحوزته (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 1,100 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش – سلاح أبيض "مطواة").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي واقعة آخرى نجحت الأجهزة الأمنية في إحباط ترويج كمية من مخدر الحشيش تخطت ال47كيلو عثر عليه بحوزة مسجل خطر في القاهرة ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، الذي أقر بجريمته في الاتجار بالمواد المخدرة .

تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك محل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة المنيا)، حال استقلاله سيارة "أجرة" قيادة سائق "حسن النية"، وعُثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 47,300 كيلو جرام).

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

