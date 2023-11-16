الطوابير تغلق شوارع قنا للحصول على السكر.. والكيلو يكسر ال50 جنيها

تشهد محافظة قنا في الوقت الراهن، أزمة حادة في السكر ونقص فى المعروض منه لدى البائعين، ما أدى إلى تفاقم اسعار السكر والتى وصلت إلى 50 جنيها للكيلو الواحد لدى بعض التجار مما استغلوا الأزمة ورفعوا الأسعار، وأصبح الحصول على كيلو سكر يتطلب الوقوف في طابور والانتظار لساعات على أمل العودة بكيلو سكر او اثنين على أقصى تقدير .

وقال ياسر عبد الفتاح موظف بقنا، هناك أزمة نقص فى الكميات المعروضة من السكر بمحافظة قنا لدى المنافذ الحكومية، وهو ما أدى إلى رفع اسعاره إلى 50 جنيها للكيلو الواحد لدى بعض التجار، وذلك بسبب قلة المعروض منه من ناحية، وغياب الرقابة الداخلية من ناحية أخرى.

وذكر احمد عبد الرحمن، أن المبادرات التى أعلنت عنها المحافظة والتى من بينها بيع السكر ب ٢٧ جنية للكيلو ، لم تعالج الأزمة، مضيفاً ان الكميات المعروضة لا تكفى الكميات المطلوبة، موضحاً أن هناك تعطش للسوق من السكر، بالإضافة لرفض العديد من التجار الالتزام بالأسعار التى أعلنت عنها المحافظة، وبيع باسعار مرتفعة وصلت إلى 50 جنيها للكيلو الواحد .

وأضاف عبد الرحمن، أن المبادرات التى أطلقتها الحكومة وعلى رأسها توفير السكر ب ٢٧ جنيها للكيلو لم تفى بالغرض، ولم تقضى على السوق السوداء، وذلك بسبب قلة المنافذ المعتمدة والتى تعتمد على منافذ الوحدات المحلية لمجالس المدن، بالإضافة لقلة الكميات المعروضة والتى لا يستغرق توزيعها على المواطنين سوى بضع دقائق لا تتجاوز الساعة بالرغم من تحديد ٢ كيلو سكر لكل مواطن.

وأوضح بهاء فتحى شاب من قنا ،أن مبادرة الدولة بطرح كميات من السكر وبيعها عبر منافذ خاصة بمجالس البلدية، أو من خلال بعض التجار، لم تأتي ثمارها، ولم توقف ارتفاع أسعار السكر، بل خلقت سماسرة يقوموا بشراء السكر وبيعه بأسعار أعلى، مطالباً بتطبيق المبادرة من خلال البطاقات التموينية لسهولة وضمان وصولها للفئات المستحقة.

واستنكر محمد القليعى، شح السكر من جهة وارتفاع سعره من جهة أخرى، فى محافظة يوجد بها ٣ مصانع لسكر، وتعد من أكبر المحافظات زراعتا لقصب السكر وإنتاج لسكر فى مصر.

وكان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، قد أعلن عن بدء توريد كميات كبيرة من السكر يوميا بسعر 27 جنيه للكيلوجرام يتم توزيعها على منافذ المحافظة ، ومنافذ الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ، المنتشرة بمدن وقرى المحافظة، يأتى ذلك في إطار مبادرة " خفض أسعار السلع " التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

وأضاف الداودي، أن الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد وافق في اتصال هاتفي معه، علي ضخ 70 طن سكر يوميا بسعر 27 جنيه للكيلوجرام، بمنافذ المحافظة، مشيرا إلي أن المحافظة تمتلك 58 منفذ بيع علي مستوي المراكز و المدن، فضلا عن 106 مقر للجمعيات التعاونية الإستهلاكية .