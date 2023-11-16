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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

لمرضى أنيميا الفول.. طريقة عمل صينية السبانخ بالدجاج

صينية السبانخ بالدجاج
صينية السبانخ بالدجاج

 تعرف السبانخ بفوائدها المذهلة للجسم، فتمده بنسبة عالية من الحديد والفيتامينات، لذلك عليك تناولها إذا كنت مصابا بأنيميا الفول، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة تحضير صينية السبانخ بالدجاج والجبن.

 

صينية السبانخ بالدجاج

طريقة عمل صينية السبانخ بالدجاج

المقادير

- السبانخ : كوب

- صدر الدجاج : 4 صدور (مخلي ومقطع)

- المشروم : كوب (مقطع)

- البصل الأحمر : نصف كوب (مقطع مكعبات)

- خرشوف : كوب (مفروم)

- ملح : ملعقة صغيرة

- القشطة : نصف كوب

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- المايونيز : نصف كوب

- جبن البارميزان : كوب

- ثوم بودرة : ملعقة صغيرة

- جبن موزاريلا : كوب

- جبن كريمي : كوب

 

طريقة التحضير

تبّلي صدور الدجاج بالملح والفلفل الأسود، ثم ضعيها في مقلاة على النار وشوّحيها لدقائق عدة، ثم اتركيها جانباً.

في قدر متوسط الحجم على النار، ذوّبي الزبدة، ثم أضيفي البصل وقلّبي حتى يذبل، وأضيفي الخرشوف والسبانخ، مع التقليب باستمرار.

أضيفي المشروم وتبّلي الخليط بالملح والفلفل الأسود.

اخلطي الجبنة الكريمية والمايونيز، والقشطة، وبودرة الثوم، في وعاء صغير الحجم، ثم ضعي المزيج فوق الدجاج مع جبن الموزاريلا.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

حضّري صينية فرن واسكبي خليط الدجاج والسبانخ، ثم أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 25 دقيقة حتى تنضج، وأخرجي الصينية وضعي السبانخ بالدجاج في طبق التقديم وقدميه ساخناً.

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