تشغيل تجريبي لعيادة العلاج الطبيعي بوحدة طب الأسرة بنجع حمادي

تفقد الدكتور أحمد عبدالرحمن الديب مدير إدارة العلاج الطبيعي والدكتور مينا عضو إدارة العلاج الطبيعي بالمديرية، اليوم الخميس، التشغيل التجريبي لعيادة طب العلاج الطبيعي بوحدة طب الأسرة بمدينة نجع حمادى.

وأكد الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة أن الوحدة الجديدة تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية لتقديم إضافة جديدة من الخدمة الطبية للمرضى.

وأضاف الدكتور محمد أن فريق المديرية وفي رفقتهم الدكتور أحمد المحلاوي مدير إدارة نجع حمادي الصحية، قد تأكد من تشغيل الأجهزة الطبية بصورة مثالية وتدريب الفريق الطبي بالوحدة علي تشغيل تلك الأجهزة والتعامل معها.

وأوضح الديب إلي أن المركز يقدم خدمة العلاج الطبيعي لتأهيل حالات العمود الفقري ومابعد الكسور والجلطات وأمراض المخ والأعصاب، وكذلك تأهيل خشونة الركبتين وتيبس المفاصل والتهابات الأنسجة، مشيراً إلي تقديم أوجه الرعاية الصحية المتكاملة بالوحدة علي فريق طبي متكامل من الصيادلة والأطباء والتمريض والفرق المعاونة من أجل حصول المواطنين علي الرعاية الصحية اللازمة لهم.