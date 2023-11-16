حضري كفتة السمك المشوية وتمتعي بشعر صحي وذاكرة قوية

يعرف السمك بإحتوائه على نسبة عاليه من الأوميجا 3، والذي يدعم صحة الجسم والبشرة والشعر، فيجعلك تتميزين ببشرة صافية وشعر قوي ولامع، لذلك يجب إضافته في نظامك الغذائي، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل كفتة السمك المشوية.

كفتة السمك المشوية

طريقة عمل كفتة السمك المشوية

المقادير

- سمك لفيليه : 1 كيلو

- بصل : 1 حبة (مفروم)

- بصل : 1 حبة (مقطع شرائح)

-زعفران : ملعقة صغيرة

- كركم : 2 ملعقة صغيرة

- بهار سمك : ملعقة صغيرة

- برش برتقال : ملعقة كبيرة

- كزبرة يابسة : 2 ملعقة صغيرة

- زيت زيتون : 2 ملعقة كبيرة

- زيت زيتون : 2 ملعقة كبيرة (للقلي)

- ملح : رشة

- فلفل أسود : رشة

طريقة التحضير

ضعي السمك في المطحنة الكهربائية واطحنيه جيداً، ثم أضيفي باقي المقادير واستمري في الطحن.

في مقلاة على النار، اقلي شرائح البصل حتى تصبح ذهبية اللون، ثم ارفعي البصل ووزعيه في قاع صينية فرن.

اصنعي من خليط السمك أصابع كفتة متساوية في الحجم أو دائرية، ثم وزعيها فوق البصل في الصينية.

ادهني وجه الكفتة بزيت الزيتون.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 25 دقيقة حتى تنضج الكفتة، ثم قدميها.

فوائد تناول سمك الفيليه

تعزز من صحة الدماغ

تحتوي الأسماك على نسب مرتفعة من الأحماض الدهنية الأوميغا، والتي توفر العديد من الفوائد للدماغ، فهي تقلل من شيخوخة الدماغ والأعراض المرافقة له؛ كفقدان الذاكرة، والضعف الإدراكي، وغيرها من الأعراض، إضافةً إلى فوائده في التعزيز من عمل وظائف الدماغ بصورتها الصحيحة، والتخفيف من الأمراض التي قد تصيبه مع التقدم بالعمر، كمرض ألزهايمر.

تقلل من الاكتئاب

يمكن للأحماض الدهنية أوميغا 3 التي تتواجد في السمك أن تقلل من احتمالية الإصابة بالأمراض النفسية المختلفة؛ كالاكتئاب وأعراضه المرافقة، فقد أثبتت بعض الدراسات أن تناولها مع الأدوية المضادة للاكتئاب التي يصفها الطبيب المختص، يمكن أن تعزز من فاعلية الأدوية، وذلك لأن الدهون المتواجدة في الأسماك تساعد الدماغ على العمل بكفاءة أكبر.

يقوي الذاكرة

يُساعد سمك الفيليه في الحفاظ على خلايا الدماغ العصبية، وعلى الخلايا المسؤولة عن وظائف الذاكرة والإدراك.

يقوي العظام

يُعطي الجسم جرعة من فيتامين D الذي يُساعد بدوره في حماية الجسم من الأمراض، ويُعزز من صحة العظام.