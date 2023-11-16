الجزائر تحقق فوزا هزيلا على الصومال في تصفيات كأس العالم

حقق منتخب الجزائر فوزا هزيلا على منتخب الصومال المتواضع بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب نيلسون مانديلا بمدينة براقي الجزائرية في افتتاح مباريات المجموعة السابعة للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ والتي ستقام بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية و كندا والمكسيك .

تقدم منتخب الجزائر في نهاية الشوط الاول بهدفين مقابل لاشىء حيث سجل مدافع الصومال احمد عبدي هدفا في مرماه في الدقيقة الثانية من بداية المباراة وأضاف النجم الهداف بغداد بونجاح الهدف الثاني لمحاربي الصحراء في الدقيقة ٣١ من الشوط الاول .

وفي الشوط الثاني نجح منتخب الصومال في مفاجأة منتخب الجزائر بتسجيل هدفه الاول في الدقيقة ٦١ عن طريق يحيي احمد الا ان البديل والهداف التاريخي لمنتخب الجزائر اسلام سليماني سجل الهدف الثالث لمنتخب الجزائر والذي ضمن النقاط الثلاث لمنتخب الخضر في بداية تصفيات كأس العالم .

يذكر ان المجموعة السابعة تضم الى جانب منتخبي الجزائر والصومال كل من بوتسوانا و موزمبيق و غينيا و أوغندا .

ومن المعروف ان منتخب الجزائر سيواجه موزمبيق في الحولة الثانية في العاصمة الموزمبيقية مابوتو يوم الأحد المقبل .

وكان منتخب موزمبيق قد حقق فوزا غاليا خارج ملعبه على منتخب بوتسوانا في افتتاح مباريات المجموعة عصر الخميس بثلاثة أهداف مقابل هدفين .