ضبط مسجل خطر يتاجر في المخدرات بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط مسجل خطر لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة في منطقة عين شمس ،وعثر بحوزته على مخدرات وأسلحة وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

حيث تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عين شمس (عاطل "له معلومات جنائية") حال إستقلاله سيارة "ملكه" بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 3,700 كيلو جرام – فرد خرطوش وطلقتان لذات العيار).

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بنطاق

محافظتى ( القليوبية والشرقية ) ،وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,280,000) جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالى:- في القليوبية تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة طوخ، وبحوزتهما (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 1 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 1 كيلو جرام لمخدر الشادو – كمية لمخدر الآيس "الشابو"- بندقية خرطوش- فرد خرطوش وعدد من الطلقات- سيارة- 3 ميزان حساس- مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهما الإجرامى").

وفي الشرقية نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة بالشرقية، وبحوزته (12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى")، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات ، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,280,000) جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.