ماذا بعد؟!

الخميس 16/نوفمبر/2023 - 08:06 م 11/16/2023 8:06:34 PM

فى خطوة جديدة تعبر عن قدرة مصر على استضافة أكبر الأحداث العالمية الرياضية، تستضيف الصالة المغطاة بالمدينة الرياضية فى العاصمة الإدارية الجديدة، منافسات كأس العالم البارالمبية لكرة الطائرة، خلال الفترة من 8 الى 18 نوفمبر الجارى، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المصرى.

استضافة كأس العالم لكرة الطائرة البارالمبية ستكون بمثابة نقلة جديدة ونوعية للرياضات البارالمبية بشكل عام وكرة الطائرة بشكل خاص على المستوى الفنى لمنتخبنا الوطنى، وذلك فى ظل المشاركة القوية لمنتخبات إيران، اوكرانيا، العراق، المانيا، البرازيل، فرنسا، هولندا، سلوفينيا، رواندا، بريطانيا، اليابان، منغوليا، الهند، الجزائر، كندا، بمعدل 17 دولة مشاركة من منتخبات الرجال والسيدات.

ارى ان مشوار المنتخب الوطنى ليس بالسهل إطلاقا فى هذه البطولة خاصة مواجهاته مع منتخب رواندا والعراق، والصعود الى الأدوار القادمة سيكون بمثابة تحد كبير فى ظل وجود منتخب ايران والبرازيل الاقوى فى البطولة، متوقعاً حصد منتخبنا الميدالية الفضية على مستوى الرجال، والبرونزية على مستوى السيدات. أطالب لاعبى المنتخب الوطنى والجهاز الفنى بالتمسك بحصد اللقب خاصة أن البطولة على أرض مصرية والتركيز فى كل مباراة وتطوير المهارات الفنية والذهنية والبدنية لدى اللاعبين من قبل الجهاز الفنى ومتابعة مباريات الخصم السابقة فى البطولة الحالية للتعرف على مواطن القوة والضعف وبالتالى وضع خطط محكمة تتناسب للفوز وتخطى الأدوار المختلفة وصولا للنهائى.

الشىء الذى يجب أن نذكرة أن الدولة المصرية تستضيف فى وقت واحد ثلاث بطولات عالمية بارالمبية فى العاب الأثقال والسباحة والكرة الطائرة، الأمر الذى يعكس تطور الرياضة المصرية من حيث المنشآت ليس فقط على المستوى الأوليمبى ولكن على مستوى الرياضات البارالمبية.