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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

مدير مجمع الشفاء يعلن وفاة ثلاثة أطفال خدج في المستشفى

مجمع مستشفى الشفاء
مجمع مستشفى الشفاء

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة الدكتور محمد أبوسلمية، وأعلن عن وفاة ثلاثة أطفال خدج في المستشفى.

وأوضحت القاهرة الإخبارية، أن مدير مستشفى الشفاء الطبي بغزة، أكد وجود أكثر من 7 آلاف شخص محاصرين داخل المجمع الطبي، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب إبادة جماعية بحق المرضى والأطفال.

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وفي وقت سابق، أكد مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتشر بعدد من مباني المستشفى، موضحًا أن أقسام المستشفى مغلقة على المحتجزين فيها.

كما كذّب مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، ادعاء الاحتلال الإسرائيلي بوجود ممر لحركة حماس أسفل المستشفى، داعيًا الجهات الدولية من الصليب الأحمر أو أي جهة بتفتيش المجمع وفي حال وجدوا شيئًا فليقوموا بقصفه.

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