مدير تعليم قنا يشهد تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الثانوية

شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، رائد عام اتحاد طلاب المرحلة الثانوية، حفل تنصيب المكتب التنفيذي لإتحاد طلاب المدارس الثانوية بمحافظة قنا، عقب إجراء الانتخابات وسط أجواء ديمقراطية اتسمت بالنزاهة والشفافية، لاختيار وتشكيل المكتب التنفيذي .

أسفرت الانتخابات عن فوز :

الطالب عبد الرحمن ابراهيم علي "إدارة قوص التعليمية" الأمين العام، والطالبة سلمى احمد نبيل" إدارة قنا" الأمين المساعد، والطالبة أية محمد احمد " المقرر الثقافي والديني، والطالبة ملك حامد برنس "المقرر الفني" والطالب ايمن منتصر محمود "المقرر العلمي"، والطالب محمد محمود رمضان مقرر اجتماعي، والطالب عصام سيد مبارك "المقرر الرياضي" أشرف على تنفيذ الانتخابات و تنصيب اتحاد الطلاب أحلام محمود موجه عام التربية الاجتماعية، والدكتور سيد مرزوق الموجه الأول ، و محمود جابر مختص الاتحادات الطلابية بالمديرية.

وأشاد وكيل الوزارة بانتخابات الاتحاد التنفيذي ، وأشار أنها تجربة ديمقراطية ثرية يمارسها الطلاب بأنفسهم في ظل منظومة انتخابية نزيهة اتسمت بالمصداقية .