إزالة فورية لحالة تعد على الأراضى الزراعية بقرية دندرة بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية دندرة بمركز قنا، اليوم الخميس، برئاسة أحمد جمعة، من تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدى على أرض أملاك خاصة زراعية بمساحة ٧٢متر عبارة عن غرفة أسوار ومبانى بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية جزيره دندرة .

وأكد العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية حفاظاً على الرقعة الزراعية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.